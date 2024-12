Oggi la Ferrari deve rispondere alla McLaren 

Losail. Malgrado il caldo del Qatar il clima che si respira in casa Ferrari è freddo. La gara breve sul circuito di Lusail, nelle intenzioni di Vasseur e di tutto il team di Maranello, avrebbe dovuto lanciare la volata per il sorpasso sul team inglese in vista dell'ultimo Gp e, invece, è proprio la McLaren a vincere e spedire a -30 la Ferrari. Oscar Piastri e Lando Norris realizzano una doppietta che significa 15 punti per la squadra e mette una seria ipoteca sul mondiale dei fabbricanti. In pista terzo incomodo un combattivo George Russell con la Mercedes davanti alle due rosse: Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc non riescono a fare meglio del quarto e quinto posto che porta in dote soltanto nove punti. In sostanza altri sei punti persi sui concorrenti della McLarean che così passa da 24 a 30 punti di vantaggio. Bravo il team di Waking a preparare le monoposto ma anche i due piloti a gestire perfettamente scie e DRS per tutti i 19 giri della mini-gara. La coppia resiste agli attacchi di Russell e chiude in testa. Sul rettilineo del traguardo Norris si fa sorpassare da Piastri: un modo del pilota britannico per ricambiare il "favore" all'australiano che, a sua volta, si era lasciato sorpassare nella gara sprint del Gp del Brasile regalandogli la vittoria. «Ho fatto quello che pensavo fosse la cosa migliore», ha detto Norris.

Penalità Verstappen

La classifica costruttori vede quindi la McLaren in testa con 623 punti con le rosse a 593 e le Red Bull a 434. Al team inglese oggi (partenza alle 17, diretta Sky Sport) basteranno 14 punti in più della Ferrari per conquistare matematicamente il titolo con una gara d'anticipo. Ad Abu Dhabi, ultima gara del Mondiale 2024, la Ferrari nella migliore delle ipotesi potrà conquistare 43 punti (25 al primo, 18 al secondo, 1 di punto per il giro veloce). Unica emozione per la Ferrari il duello tra Leclerc e Lewis Hamilton: i due il prossimo anno saranno compagni di squadra. Si preannunciano scintille tra il monegasco e il campione britannico. La pole-position l’aveva conquistata Max Verstappen (Red Bull) strappando all'ultimo giro il tempo migliore alla Mercedes di Russell. Poi è arrivata la retrocessione di una posizione per aver ostacolato proprio il britannico, passato così in pole. Le due McLaren di Norris e Piastri hanno ottenuto il terzo e quarto tempo. Quinto posto in griglia per Leclerc.

RIPRODUZIONE RISERVATA