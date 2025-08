Oggi la decisione sui ripescaggi 

Ore di lavori e nessuna decisione. Almeno, non definitiva. Così sui ripescaggi nel calcio regionale tutto sarà stabilito oggi, quando finiranno (davvero) le discussioni relative alla composizione dei tornei dall’Eccellenza in giù e saranno trovati i giusti incastri per consentire il regolare svolgimento delle competizioni.

Gianni Cadoni, presidente del Comitato sardo, aveva convocato ieri il Consiglio direttivo per decidere quali e quante squadre prenderanno parte a tutti i tornei di sua competenza, così da definire quali club far salire di categoria e il numero di società che andranno a comporre i vari gironi, ma la riunione si è dilatata nel tempo e alle 20,30 (più o meno) è stato necessario aggiornare l’incontro a questa mattina. L’ipotesi è che l’accordo possa arrivare nel primissimo pomeriggio. A quel punto tutto sarà chiaro.

L’intenzione originaria della Federazione regionale era organizzare raggruppamenti da 16 formazioni per campionato e la linea potrebbe restare immutata, ma solo una volta considerati tutti i pro e i contro si scoprirà se si procederà su quella strada o se sarà necessario aumentare il numero.

In Eccellenza per avere 16 squadre sarà necessario ripescare dalla Promozione il Tortolì e il Sant’Elena, finaliste dei playoff pochi mesi fa, vista la scomparsa del Barisardo e il ripescaggio in Serie D della Cos; in Promozione per organizzare due gironi con un numero identico di squadre (ugualmente 16) dovrebbe salire dalla Prima il San Giorgio Perfugas, primo nella lista. Nel caso invece si decidesse di salire a 17 o addirittura a 18 cambierebbe tutto, a cascata, anche per la Prima e la Seconda categoria.

