Oggi la crono, Roglic prova a recuperare 

Primoz Roglic, vincitore del Giro d’Italia 2023 e candidato al bis, dovrà faticare per recuperare il tempo perso domenica a causa di cadute e forature sugli sterrati senesi. Lo sloveno della Red Bull-Bora-Hansgrohe, ci proverà già oggi, dopo il riposo, nella decima tappa del Giro numero 108, l’attesa crono individuale da Lucca a Pisa di 28,6 km sostanzialmente pianeggianti (leggera ascesa per la prima metà). Scatterà alle 16.13, 27 minuti prima della maglia rosa, il 21enne Isaac del Toro, compagno alla Uae Emirates di Juan Ayuso, che lo anticiperà di due minuti. Oltre allo spagnolo, possono fare molto bene anche Antonio Tiberi (16.34) o Brandon McNulty (16.19). Alle 14.36 partirà il vero favorito di giornata, il gallese Joshua Tarling (Ineos), già vincitore a Tirana con 1” su Roglic. Giulio Ciccone dovrà invece correre in difesa. ( c.a.m. )

Classifica : 1. Isaac Del Toro (Mes, Uae Emirates Xrg) 33.36’45”, 2. Juan Ayuso (Spa, id.) a 1’13”, 3. Antonio Tiberi (Ita, Bahrain-Victorious) a 1’30”, 4. Richard Carapaz (Ecu) a 1’40”, 5. Giulio Ciccone (Ita) a 1’41”, 6. Simon Yates (Gbr) a 1’42”, 7. Egan Bernal (Col) a 1’57”, 8. Brandon McNulty (Usa) a 1’59”, 9. Adam Yates (Gbr), 10. Primoz Roglic (Slo) a 2’25”.

