Oggi la Corrinuoro domani Karalis 10 

Domani al Poetto a partire dalle 9, si corre l’ottava edizione della Karalis10-2° Memorial Nicola Carboni: nel programma oltre ai 10 km (certificati Fidal, essendo gara nazionale), ci sono staffetta 6+4 km, Karalis dog, RefereeRUN (campionato degli arbitri di calcio) e camminata ludico motoria. Il percorso dal Lido arriva sino all’interno del parco delle Saline e di Molentargius, dove è posto il giro di boa. «L’appuntamento è sportivo ma soprattutto di sensibilizzazione verso l’importanza del diritto da anni fortemente voluto ma per varie ragioni non ancora accessibile a tutti, di poter gestire il dolore cronico, altamente invalidante nella sfera sociale oltre che fisica dei pazienti», precisa l’ideatore della prova, Sergio Mameli, che dirige la Struttura di Terapia del Dolore dell’Ospedale “Businco”.

Il weekend su strada inizia stasera alle 17, con la 24ª Corrinuoro, corsa aperta a tutti, che partendo da Piazza Italia, attraverserà le principali vie della città barbaricina per un totale di 11,6 km. Prevista anche una non competitiva di 2,9 km le cui iscrizioni sono ancora aperte. In pista invece, oggi dalle 16 e domani dalle 9.15 a Quartucciu andrà in scena il 2° Memorial Pasqualino Gennamari, valido come campionato sardo U16 e U18. In gara, tra i migliori giovani sardi, anche alcuni dei convocati per i Giochi delle Isole.

RIPRODUZIONE RISERVATA