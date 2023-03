Oggi la commissione in visita al cantiere  

L’appuntamento con i dieci componenti della commissione Ambiente è per questa mattina alle 10.30 davanti al cantiere allestito di fronte allo stabilimento Ottagono. È lì infatti che gli operai hanno cominciato (tre settimane fa ormai) a piantare i paletti e sistemare il “corrimano” di corde che servirà a proteggere la spiaggia del Poetto contro il fenomeno dell’erosione. Il progetto del Comune da quasi un milione di euro infatti ha ottenuto il “sì” bipartisan di maggioranza e opposizione, sia in commissione che in Consiglio, e la riunione di oggi servirà ai componenti per vedere da vicino lo stato di avanzamento dei lavori. «L’appuntamento sarà anche l’occasione per proporre qualche miglioria», spiega il presidente Raffaele Onnis. «Nel progetto originario, per esempio, non erano previste le fontanelle lungo le passerelle. Ma essendo un intervento economicamente poco rilevante», così è stato detto in diverse riunioni di commissione, «proporrò alla commissione di inserirle. Le fontanelle, infatti, possono essere utilizzate dai bagnanti prima di lasciare la spiaggia, per lavare i piedi. Una buona pratica che aiuterebbe a non disperdere la sabbia». ( ma. mad. )

