Oggi la Cgil in piazza per la Costituzione: 1600 dalla Sardegna 

Sarà folta la rappresentanza sarda alla manifestazione organizzata dalla Cgil insieme a cento altre associazioni per oggi pomeriggio a Roma, in piazza San Giovanni. Ieri il sindacato annunciava 1600 militanti in partenza oggi dai tre aeroporti dell’Isola e ieri sera dai porti di Olbia e Cagliari. La manifestazione, spiegava ieri un comunicato della Cgil, è stata convocata per riaffermare «i valori della Costituzione, unica via maestra per uscire dalla crisi economica, dalla precarietà, dalle povertà crescenti e per riaffermare i diritti all’istruzione, a un fisco equo, a una seria politica industriale, a una sanità pubblica universale».

La Cgil specifica che la preparazione della manifestazione «è entrata nel vivo già da settembre, con iniziative pubbliche e centinaia di assemblee che si sono svolte in tutti i luoghi di lavoro per la consultazione straordinaria sulla piattaforma stilata dalla Cgil nazionale. In sintesi sono sette i punti programmatici condivisi insieme alla rete di associazioni che a livello nazionale e territoriale hanno scelto di affiancare la Cgil nella mobilitazione: lavoro, fisco, giovani, pensioni, stato sociale, politiche industriali, pace e Costituzione».

«Siamo andati a parlare con le lavoratrici e i lavoratori – ha detto il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante - pensionati e pensionate, studentesse e studenti per conoscere il loro punto di vista, i problemi della quotidianità, le ansie e le preoccupazioni, le aspettative per migliorare la loro condizione».

