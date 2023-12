Oggi la cerimonia per i caduti del mare 

Una cerimonia per commemorare i caduti del mare. L’associazione nazionale Marinai di Italia oggi vuole ricordare i colleghi che non ci sono più: in mattinata la messa nella parrocchia di San Giuseppe Lavoratore di Oristano, poi sarà deposta una deposizione davanti al monumento dei caduti del mare che si trova nel parco di viale Repubblica. alla cerimonia parteciperanno sia i componenti dell’Anmi, la più antica delle associazioni d’Arma, e il personale della Capitaneria di porto guidato dal comandante Federico Pucci.

Lunedi scorso intanto si sono svolti i festeggiamenti per la patrona Santa Barbara, protettrice della Marina militare (oltre che dei vigili del fuoco), organizzati dal comando della Capitaneria di porto: prima la tradizionale cerimonia dell’alza bandiera nella sede del Comando di Oristano, poi la celebrazione della messa nella Basilica di Santa Giusta a cui hanno partecipato tutte le istituzioni cittadine tra cui il prefetto Salvatore Angieri.

