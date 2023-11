Oggi la cerimonia in ricordo di Luigi Olla e dei caduti in guerra 

Sarà un ricordo commosso ai Caduti in guerra quello in programma oggi tra piazza Luigi Olla, la basilica e il monumento ai caduti in piazza Sant’Elena. L’associazione Marinai d’Italia, Anmi, alle 8,30 sarà al Poetto in piazza Luigi Olla per l’alzabandiera prima di recarsi a Cagliari per le cerimonie con il presidente Mattarella. Alle 17,30 seguirà poi l’ammaina bandiera con la lettura della preghiera dei soldati.

Luigi Olla, era un capocannoniere quartese caduto in combattimento a bordo del regio caccia torpediniere Turbine alle 6 del 24 maggio 1915. Era stato decorato di medaglia d’argento al valore militare perché, nonostante ferito si rifiutò di abbandonare il posto di combattimento e incitò l’altro personale di bordo a continuare la guerra contro le corazzate austro ungariche.

Le celebrazioni proseguiranno nel pomeriggio alle 18 nella basilica di Sant’Elena dove ci sarà la messa in ricordo dei Caduti a cui parteciperanno la presidente del consiglio Rita Murgioni e i Marinai d’Italia. Subito dopo ci si sposterà al monumento dove saranno sistemati 12 ceri. Alla cerimonia parteciperanno anche l’associazione dei Carabinieri in congedo e i ragazzi dell’oratorio che hanno iniziato nei giorni scorsi le attività.