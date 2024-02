Oggi la Candelora, brindisi e lacrime per i Componidori 

Il rito della Candelora spalanca ufficialmente le porte alla Sartiglia. È il giorno delle investiture per i protagonisti, ma anche quello dei brindisi e delle lacrime di emozione. La consegna dei ceri benedetti rappresenta uno dei momenti più intimi della giostra.

Come sempre sono i Contadini ad aprire le danze: alle 7, nella chiesa di San Giovanni dei fiori, la messa celebrata da padre Gianluca Longobardi. Alle 12.30 s’oberaiu majori, Giuseppe Vacca, raggiungerà via Angioy dove troverà ad attenderlo il suo prescelto, Giovanni Utzeri, e i suoi compagni Andea Zucca e Paolo Faedda. Cerimoniale identico per i Falegnami. In Cattedrale la celebrazione eucaristica, a cura di don Tonino Zedda, è fissata alle 8.30. Alle 12 il majorale en cabo Gino Mugheddu si metterà in cammino verso via De Castro per raggiungere la casa di Fabrizio Manca, Componidori che guiderà i cavalieri il martedì di Carnevale, assistito da Corrado Massidda e Ignazio Lombardi.

Fede e tradizione sono anche gli ingredienti della Candelora dei più piccoli. La benedizione dei ceri è fissata alle 8.30 nella chiesa di Sant’Efisio, poi alle 10.30 il presidente della Pro Loco, Gianni Ledda, si dirigerà in via Raimondo Bonu dove sarà accolto dal Componidoreddu, Luca Piras, e dai suoi scudieri Gabriele Piras e Gabriele Palmas. ( m. g. )

