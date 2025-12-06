VaiOnline
Il percorso.
07 dicembre 2025 alle 00:39

Oggi la “CagliariRespira”: cambia la viabilità 

Oggi, dalle 7 alle 13, in occasione della 17ª edizione della "CagliariRespira”, la mezza maratona internazionale città di Cagliari, cambia temporaneamente la viabilità lungo il percorso di gara, da viale Sant'Avendrace al lungomare Poetto

Saranno 21,0975 chilometri in un percorso veloce e panoramico: un unico giro cittadino, con partenza da viale Diaz (in prossimità dell'ingresso alla Fiera lato piazza Marco Polo), per poi passare dal centro storico, Sant’Avendrace e Poetto fino al parco naturale di Molentargius, e successivo arrivo all'interno del quartiere fieristico.

La mini rivoluzione è scattata ieri: in via Roma lato portici, tra piazza Amendola e il largo Carlo Felice, e in via Regina Margherita, tra la via Roma, via Sardegna e piazza Ingrao, divieto di sosta fino alle 14 di oggi. Il divieto di transito nelle vie interessate dal tracciato di gara, invece, scatterà tra le 7 e le 13 di oggi ed è istituito all'occorrenza, sino al passaggio dell'ultimo concorrente e alla bonifica del percorso. Nei quartieri di Stampace Basso e Sant’Avendrace la circolazione veicolare verrà sospesa per il tempo necessario al transito dei maratoneti. Tutte le informazioni sui cambiamenti sul sito istituzionale del Comune.

