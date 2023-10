Oggi Italia-Malta Spalletti rilancia: siamo fortissimi 

Un'Italia che pensa e si allena con la cura certosina che si usa nei club, consapevole di avere potenzialità per competere con ogni avversario: è questo il mantra che ripete il ct azzurro, Luciano Spalletti, alla vigilia di Italia-Malta al San Nicola. Stasera (ore 20.45) ci saranno oltre cinquantatremila tifosi a spingere gli azzurri, allontanando le nubi dell'inchiesta su Zaniolo e Tonali e senza dimenticare il forfait di Chiesa. Il tecnico toscano rilancia: «Mi sento fortissimo, siamo fortissimi. I calciatori che ho qui li ho scelti io. Sono atleti fortissimi, abbiamo ambizioni straordinarie». E spiega meglio: «Conta il campo. Tutti i giocatori stanno facendo bene nei campionati. Qui si vuole assomigliare a un club, abbiamo fatto un lavoro di massima qualità. Vogliamo prenderci quello che meritiamo sul campo, attraverso la nostra qualità». L'appuntamento con i maltesi diventa quindi uno snodo decisivo per la qualificazione e soprattutto in vista della sfida di martedì con l'Inghilterra. Spiega Spalletti: «Tutte le gare sono fondamentali, in qualsiasi competizione».

Forza Bari

«Avremo lo stadio pieno. Bari ha risposto, vogliamo ringraziare il pubblico». Sull'undici che metterà in campo (in avanti è probabile Raspadori, Kean e Berardi), il ct scopre solo una carta a centrocampo: «Bonaventura? Sarà nell'undici titolare. Sta giocando un grandissimo calcio, sta facendo vedere la maturazione e gli insegnamenti che si è procurato da solo». E poi sul ritorno a casa dell'acciaccato Chiesa e sull'arrivo di Zaccagni: lo juventino «era al 30%: inutile aspettarlo». Sul laziale: «Speriamo di averlo per l'Inghilterra. La caviglia si è sgonfiata». Sulla stessa linea anche il capitano Gigio Donnarumma: «Abbiamo iniziato il percorso, cerchiamo di vincere tutte le partite. Pensiamo questi tre punti con Malta e poi ci concentriamo sull'Inghilterra».

Italia (4-3-3) : Donnarumma; Darmian, Gatti, Mancini, Biraghi; Frattesi, Cristante, Bonaventura; Berardi, Scamacca (Kean), Raspadori. CT: Luciano Spalletti.

Malta (3-5-2) : Bonello; Muscat, S.Borg, J.Borg; Mbong, Yannick, Guillaumier, Teuma, Camenzuli; Jones, Nwoko. CT: Michele Marcolini.

