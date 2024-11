oggi Italia-Islanda può valere il pass 

Dopo il colpaccio in Islanda per 95-71 l'Italia può chiudere il discorso qualificazione a Eurobasket 2025 concedendo il bis stasera a Reggio Emilia (inizio alle 20.30). Rientra Melli che riprende la fascia di capitano, portata a Rejkyavik dal sassarese Marco Spissu. Con lui tornano anche Flaccadori e Ricci, autorizzati da Milano ad aggregarsi alla nazionale dopo il match contro il Maccabi Tel Aviv di Eurolega, dove peraltro hanno giocato pochino (Ricci 8 minuti) o niente, come Flaccadori, rimasto in panchina.

Regolarmente in panchina il ct Gianmarco Pozzecco che si è ripreso dalla forte emicrania accusata nell'intervallo della prima partita contro l'Islanda e che lo ha costretto a restare negli spogliatoi, lasciando la guida della squadra al fedele vice Casalone.

Posto in quintetto confermato per il play Marco Spissu, che ha raggiunto e superato il traguardo dei 250 assist in azzurro, dove ha 5 passaggi smarcanti di media, a conferma. Gli altri due aggregati sono il pivot Caruso (altro giocatore che fa spesso panchina a Milano) e l'ala piccola Sarr, classe 2006, in forza al Barcellona. Semmai c'è curiosità per capire se verrà confermato il lungo Grant Basile, migliore giocatore in Islanda con 19 punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA