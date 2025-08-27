Oggi Italia-Grecia Tutti contro Antetokounmpo 

L’attesa è finita. Stasera alle 20.30, a Limassol, l’Italbasket inaugura il proprio cammino a EuroBasket 2025 contro un avversario tra i più ostici: la Grecia, inserita di diritto nel ristretto gruppo delle favorite insieme a Francia, Serbia e Germania.

Il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco ha sciolto ieri le ultime riserve sui convocati: fuori Riccardo Rossato, come nelle previsioni. Qualche apprensione per le condizioni di Ricci e Akele, non al meglio fisicamente, ma l’Italia si presenta all’appuntamento continentale con la volontà di interpretare il ruolo di outsider credibile.

L’avversario

La Grecia, che ha già battuto gli azzurri una settimana fa al Torneo dell’Acropolis, arriva a Cipro forte di un roster profondo ed esperto. Il punto di riferimento assoluto è Giannis Antetokounmpo, stella dei Milwaukee Bucks. Attorno a lui i fratelli Thanasis e Kostas, più complementari che decisivi, e veterani di primo piano come Kostas Papanikolaou, capitano dell’Olympiacos, e Kostas Sloukas, regista del Panathinaikos tra i migliori d’Europa nel suo ruolo.

L’Italia si affiderà alla solidità dei leader esperti (Gallinari, Melli, Fontecchio e anche il play sassarese Spissu) ma anche alla freschezza della nuova generazione, con Niang, Procida e Spagnolo pronti a portare energia ed entusiasmo.

La vigilia

«Il mio primo pensiero va a Polonara e Tonut, che non sono con noi ma fanno parte della nostra famiglia. Un ringraziamento anche a Rossato», ha detto Pozzecco, «siamo un cantiere aperto: Gallinari e Thompson si sono uniti al gruppo solo da poco, Ricci e Akele rientrano da piccoli problemi fisici. Guadagniamo in freschezza ma perdiamo in esperienza. L’impatto sarà duro perché la Grecia non è solo Antetokounmpo: Spanoulis è un ottimo coach e ha costruito una squadra completa e robusta. Fermare Giannis è impossibile, ma faremo del nostro meglio».



