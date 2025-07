Oggi Italia-Canada e Darderi-De Jong  

A una settimana dalle emozioni di Wimbledon, sarà un’altra domenica di finali per il tennis azzurro, impegnato su due fronti.

Bari azzurra

A Bari è il giorno che assegna la Hopman Cup, il trofeo a squadre che l’Italia ospitava per la prima volta e che per la priva volta in 32 edizioni ci vedrà finalisti. L’Italia, rappresentata dagli emergenti Flavio Cobolli (19 Atp) e Lucia Bronzetti (64 Wta) sfida in finale il Canada. I nordamericani, che già avevano battuto 3-0 la Spagna, ieri si sono qualificati superando 3-0 la Grecia. Bianca Andreescu (185 Wta) ha lasciato soltanto 3 game a Despina Papamichail (267); nel più nobile incontro maschile (tra il 27 e il 28 del mondo, entrambi con best ranking tra i top 10), Felix Auger-Aliassime ha superato Stefanos Tsitsipas per 7-6(4), 6-3, ottenendo il pass per la finale contro gli azzurri. Inutile il doppio (6-4, rit.). Si giocherà oggi alle 17.30 sul cemento della Fiera del Levante. Diretta tv su Supertennis.

In Svezia

Una magnifica impresa in Svezia per Luciano Darderi, L'azzurro vola in finale al torneo Atp 250 di Bastad dopo aver battuto Francisco Cerundolo in tre set con il punteggio di 6-2 3-6 7-6(3) dopo oltre due ore e mezza di gioco. Per Darderi, numero 55 del mondo (ma domani sarà almeno 49), si tratta prima vittoria contro un top 20 in carriera. Oggi, alla seconda finale del 2025, andrà a caccia del terzo titolo in carriera dopo quelli di Cordoba e Marrakech. Ad attenderlo alle 14 c’è l'olandese Jesper De Jong, 25 anni e numero 106 Atp, che ha sconfitto l’altro argentino Ugo Carabelli.

