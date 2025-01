Oggi interventi a Sae’Sulis  e Preda Istrada 

Sostituzione di 4 chilometri di condotte e installazione di misuratori di portata e valvole per regolare la pressione nei punti critici della città, dove sbalzi di pressione e bolle d’aria sono da sempre tra i principali nemici delle condotte idriche. È il piano annunciato da Abbanoa che in città coinvolge la sostituzione delle tubature di via Einaudi, Toscana, Angioy, Campidano, Ubisti, Di Vittorio, Buozzi, Udine, Asinara, piazza Monte Gurtei e piazza Marmilla. L’intervento più significativo nella condotta di via delle Frasche, che serve Sa ’e Sulis e Preda Istrada dove oggi saranno montati dei pezzi speciali per il collegamento alla nuova valvola. Un acquedotto quello di Nuoro di 102 chilometri che si appoggia su quattro serbatoi: Biscollai, Cucullio, Sant’Onofrio e Murrone. Per arginare le numerose perdite sulla rete, è stato avviato il piano di distrettualizzazione in quattro distretti, ciascuno legato a uno dei serbatoi cittadini. Le principali zone interessate sono viale Murichessa, zona Etfas e via Verdi a nel distretto di Biscollai; via Martiri della Libertà nel distretto di Cucullio; via Mughina nel distretto di Sant’Onofrio; vie delle Frasche e Torres nel distretto di Murrone.

