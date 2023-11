Oggi interruzione della corrente per lavori sulla rete elettrica 

Interruzione dell’energia elettrica oggi, in alcune zone di Sestu, dalle 9 alle 16. E-Distribuzione nell’unità territoriale di Cagliari ha annunciato che dovrà effettuare alcuni lavori di manutenzione straordinaria nei suoi impianti e per farlo sarà necessario interrompere la fornitura di elettricità per alcune ore. Sarà tolta la corrente in località Scala Perda, in località Pintoreddu, in località Sant’Esu, e infine nella strada statale 131, al km 10. La corrente elettrica non verrà tolta necessariamente per tutte le ore previste e potrebbe essere riattivata in alcuni momenti; ma si consiglia a tutti i cittadini di non usare ascensori e in generale di non commettere imprudenze.

RIPRODUZIONE RISERVATA