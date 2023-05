Oggi inizia “Racconti nel Parco”,  libri e letture all’Orto dei cappuccini 

Oggi è turno di Elia Pili e il suo libro “Bathalla” per poi proseguire – sempre di mercoledì – con Nicola Dessì il 7 giugno (La civiltà Nuragica per i più piccoli), Maria Serra il 14 giugno (Il Karma del camaleonte), Luca Tolu il 21 giugno (Storia e identitadi de Sarroccu), Nicolò Migheli il 5 luglio (Il cavaliere senza onore) e Antonio Pinna il 12 luglio (Incendi).

Inizia oggi alle 18 all’Orto dei cappuccini “Racconti nel Parco”, rassegna culturale (ingresso gratuito) organizzata dall’assessorato al Verde pubblico del Comune con la collaborazione di Cittadinanzattiva.

Natura e cultura

«I nostri parchi si prestano a tante attività ma fino a questo momento il punto debole è stato quello culturale e da qui nasce l’idea di realizzare una rassegna che fosse ospitata in uno spazio verde», spiega l'assessore al Verde pubblico e vicesindaco Giorgio Angius.

La scelta è stata quella di legare i testi e gli autori con il comune filo conduttore della radice territoriale, locale.

«Un modo», secondo l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau, «per valorizzare non solo i nostri spazi verdi ma per dare visibilità ad autori e case editrici meno conosciuti. In una città come Cagliari che è stata annoverata dal Mibact come una delle città che legge di più. Un connubio molto forte quello tra cultura e verde perché», ha aggiunto, «l'uno può valorizzare l'altro».

«Con questa manifestazione», ha concluso la consigliera della Municipalità Enrica Fois, «abbiamo la possibilità di trasformare un'oasi verde in un'oasi culturale».

