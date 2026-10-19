SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Confindustria
20 ottobre 2026 alle 00:45

Oggi incontro  sulla sicurezza nelle strade 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Confindustria della Sardegna Centrale, in collaborazione con la Direzione regionale dell’Inail, organizza un evento di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale dal titolo “Sulla buona strada. Sicurezza in movimento” che si tiene oggi, dalle 9.30 alle 12.30, al teatro San Giuseppe, in via Trieste 48 a Nuoro.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto “La buona strada. Itinerario di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale”, nasce dalla convinzione che la sicurezza stradale sia prima di tutto una questione di cultura e di responsabilità condivisa, e che debba essere costruita a partire dalle nuove generazioni.

L’obiettivo è di affrontare il fenomeno infortunistico legato alla sicurezza stradale sviluppando il senso di responsabilità sociale di tutti gli utenti della strada per incentivare la modifica dei comportamenti a rischio.

La mattinata si aprirà con una parte informativa e gli interventi di Confindustria, dell’Inail regionale, della polizia stradale e dell’università di Cagliari.

Seguirà lo spettacolo di educazione stradale ideato dalla compagnia Bocheteatro di Nuoro, un momento pensato per coinvolgere in modo diretto studenti e lavoratori sensibilizzando sull’importanza di comportamenti responsabili alla guida.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, a Monza è un incubo

Rossoblù travolti (4-0) dopo aver sprecato nel primo tempo 
l Nello sport
L’emergenza

«La Francia sta vivendo un autunno caldo,  ma non è il nuovo ’68»

Paolo Desogus, docente sardo alla Sorbona: «Le istanze dei giovani non hanno risposta» 
Massimiliano Rais
Lo scontro

Nuove opere ferme, Egas accusa l’Enel

L’ente regionale: senza elettricità l’acqua non arriva nelle case e le fogne non funzionano 
Alessandra Carta
La tragedia

Santadi, scontro in auto con il vicino di casa: muore un uomo di 56 anni

L’incidente a Barrua: la vittima è Luciano Pisanu. Il dolore di tutti 
Maria Grazia Peis Stefania Piredda
Intervista

Truzzu: «Due anni e mezzo sprecati»

Roberto Murgia
I conti

Manovra: bollette e famiglie le priorità

Due ore di vertice, la premier cauta sul contributo delle banche 