Oggi incontro  sulla sicurezza nelle strade 

Confindustria della Sardegna Centrale, in collaborazione con la Direzione regionale dell’Inail, organizza un evento di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale dal titolo “Sulla buona strada. Sicurezza in movimento” che si tiene oggi, dalle 9.30 alle 12.30, al teatro San Giuseppe, in via Trieste 48 a Nuoro.

L’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto “La buona strada. Itinerario di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale”, nasce dalla convinzione che la sicurezza stradale sia prima di tutto una questione di cultura e di responsabilità condivisa, e che debba essere costruita a partire dalle nuove generazioni.

L’obiettivo è di affrontare il fenomeno infortunistico legato alla sicurezza stradale sviluppando il senso di responsabilità sociale di tutti gli utenti della strada per incentivare la modifica dei comportamenti a rischio.

La mattinata si aprirà con una parte informativa e gli interventi di Confindustria, dell’Inail regionale, della polizia stradale e dell’università di Cagliari.

Seguirà lo spettacolo di educazione stradale ideato dalla compagnia Bocheteatro di Nuoro, un momento pensato per coinvolgere in modo diretto studenti e lavoratori sensibilizzando sull’importanza di comportamenti responsabili alla guida.

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