Oggi incontri con Idrissi, Trepy e Kilicsoy 

I rossoblù in giro per la città. Questo pomeriggio previsti due appuntamenti che vedono impegnati alcuni giocatori del Cagliari. Nell’ambito delle celebrazioni di Sant’Eulalia, Riyad Idrissi e Yael Trepy partecipano all’incontro “I valori dello sport, scuola di amicizia e rispetto che educa alla giustizia e alla pace”. L’evento, organizzato dalla Parrocchia di Sant’Eulalia, si tiene alle 19.15 al Teatro intitolato alla Santa, in vico del Collegio 2 nel quartiere della Marina. A margine dell’incontro i due giocatori ex Primavera dialogheranno con i giovani del quartiere per raccontare del loro percorso di crescita, non solo sportiva ma anche umana, con un accento sui valori fondamentali che lo sport trasmette. Sempre stasera, alle 18.30, Semih Kiliçsoy, protagonista indiscusso nella recente vittoria con il Verona con una splendida rete realizzata in semi-rovesciata, incontrai tifosi rossoblù nel ristorante Doppio Malto di viale Marconi per il consueto appuntamento “Meet and Greet”. L’occasione per ascoltare uno dei rossoblù del momento e per scattare qualche foto. Kiliçsoy, a margine dell’evento, incontrerà anche i giornalisti, commentando il felice momento che sta vivendo la squadra rossoblù.

