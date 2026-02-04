VaiOnline
Il punto.
05 febbraio 2026 alle 00:31

Oggi incontri con Idrissi, Trepy e Kilicsoy 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I rossoblù in giro per la città. Questo pomeriggio previsti due appuntamenti che vedono impegnati alcuni giocatori del Cagliari. Nell’ambito delle celebrazioni di Sant’Eulalia, Riyad Idrissi e Yael Trepy partecipano all’incontro “I valori dello sport, scuola di amicizia e rispetto che educa alla giustizia e alla pace”. L’evento, organizzato dalla Parrocchia di Sant’Eulalia, si tiene alle 19.15 al Teatro intitolato alla Santa, in vico del Collegio 2 nel quartiere della Marina. A margine dell’incontro i due giocatori ex Primavera dialogheranno con i giovani del quartiere per raccontare del loro percorso di crescita, non solo sportiva ma anche umana, con un accento sui valori fondamentali che lo sport trasmette. Sempre stasera, alle 18.30, Semih Kiliçsoy, protagonista indiscusso nella recente vittoria con il Verona con una splendida rete realizzata in semi-rovesciata, incontrai tifosi rossoblù nel ristorante Doppio Malto di viale Marconi per il consueto appuntamento “Meet and Greet”. L’occasione per ascoltare uno dei rossoblù del momento e per scattare qualche foto. Kiliçsoy, a margine dell’evento, incontrerà anche i giornalisti, commentando il felice momento che sta vivendo la squadra rossoblù.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

In arrivo altri documenti E il Cagliari resta in silenzio

La società invierà alcune integrazioni al piano dopo la frenata di martedì in Consiglio comunale 
Lo. Pi.
La storia

Egidio e Elvira, 70 anni di amore «e di pazienza»

Nozze di titanio a Villaputzu: domenica la festa in famiglia 
Gianni Agus
L’inchiesta

Incursioni nelle carceri col drone

Appello alla mobilitazione della governatrice sul 41 bis: «Qui il cda della mafia» 
Andrea Busia
L’allarme.

Spray urticante, evacuata una scuola

Mariangela Pala
Il caso

Il mistero della nave russa

Enrico Fresu
Decreto sicurezza

Fermo preventivo, i dubbi del Colle Meloni lima il testo

Scarcerati tre antagonisti La Lega alle toghe: vergogna 
Napoli

«Ha dato un calcio al cane, l’ho uccisa»

Il fratello della 22enne Jlenia Musella si costituisce. I vicini: liti frequenti 