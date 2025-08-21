Oggi in viale Colombo c’è “Summer is back” 

Dopo la pausa di Ferragosto, torna stasera in viale Colombo la rassegna “Summer is back”, organizzata dal centro commerciale naturale La via del mare. Tante le iniziative a partire dalle 18 per grandi e bambini.

Per i più piccoli l’appuntamento è con l’animazione curata da Seconda Stella che porta in scena il Carnival Party: una festa colorata con gonfiabili e giochi. Nell’occasione sarà presentato ufficialmente il nuovo concorso “Vivi la Via del Mare”, che premia la partecipazione del pubblico: i visitatori potranno condividere le loro esperienze e scatti dell’iniziativa per vincere premi speciali. Per partecipare basta portare un accessorio e il proprio costume di carnevale preferito, scattare un selfie, postarlo e taggare la via del Mare e Mastro Geppetto Stefania: chi riceverà più like con il post entro le 12 di lunedì 25 agosto, avrà diritto a un fantastico premio.

La musica sarà invece la protagonista nei diversi locali della strada, con concerti live pop, rock e jazz. Non mancherà l’appuntamento con l’arte e la cultura grazie alla presenza della Fenalc Cagliari, che allestirà uno stand informativo accompagnato da laboratori creativi ed esposizioni artistiche. Gli esperti della Fondazione italiana sommelier Sardegna invece guideranno una degustazione dedicata ai vini della Cantina di Dolianova.

RIPRODUZIONE RISERVATA