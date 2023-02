Oggi in scena “1943. Bombas in Casteddu” 

Appuntamento stasera, alle 19, a Cagliari (a Su Tzirculu in via Molise 58) con “1943. Bombas in Casteddu” un momento a cavallo tra memoria storica, approfondimento culturale e spettacolo organizzato dalle associazioni culturali Terra Atra e Su Tzirculu su idea dello scrittore Maurizio Pretta.

Su tutto gli 80 anni dai bombardamenti su Cagliari. Una serata per ricordare quei tragici eventi attraverso le testimonianze che diversi autori, tra cui Francesco Alziator e Peppino Fiori, hanno scritto negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale e attraverso la musica.

Sul palco si alterneranno gli attori Carlo Antonio Angioni, Giacomo Casti, Pierpaolo Piludu, le attrici Francesca Saba e Camilla Soru. I giornalisti Francesca Mulas e Nicola Muscas e il cantautore Andrea Andrillo daranno voce e anima alla memoria di quei momenti bui che si abbatterno nel 1943 sulla capitale dei sardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA