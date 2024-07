Oggi in piazza per la sanità 

Dopo il presidio dei giorni scorsi a Tonara, la battaglia per il diritto alla salute si sposta a Desulo, dove per oggi Sos Barbagia Mandrolisai chiama a raccolta i cittadini. Dalle 10, in piazza Mulinu, l’incontro tra associazioni di volontariato e amministratori locali a sostegno dell’ospedale San Camillo, sprovvisto di medici nel 118. Al centro della vertenza l’assenza del servizio pediatrico e la richiesta alla Regione di implementare il personale medico, assumendo medici nell’Isola e stranieri. «Abbiamo deciso di portare la mobilitazione in tutti i paesi - dicono gli attivisti di Sos -. È importante il lavoro di squadra e che la Regione dia seguito al collegato alla Finanziaria sui piccoli presidi». Da qui l’appello «affinché vengano assunti medici cubani. Potrebbe aiutare tanto in questa fase». (g. i. o.)

