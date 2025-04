In marina di Tertenia torna oggi sa cursa sarralesa. Promossa dalla Consulta giovanile del paese, presieduta da Piersimone Serrau, quella in programma alle 9 sarà la quinta edizione della corsa non competitiva di 5 e 10 chilometri, le cui iscrizioni si effettueranno nei parcheggi di Foxi Manna. Il percorso, tra asfalto e sterrato, ha pendenze non eccessive e poche curve. L’iscrizione costa 15 euro per la 10 chilometri e 10 euro per 5 chilometri.

