Oggi in Italia la salma di Parini Nei video l’esultanza per il raid  

Roma. La bara di Alessandro Parini, l’italiano rimasto ucciso nell’attentato sul lungomare di Tel Aviv venerdì, arriverà a Roma oggi alle 14. All’aeroporto di Ciampino ad attendere il giovane avvocato romano ci saranno i genitori ma anche gli amici che erano con lui in Israele per quella vacanza che si è trasformata in una tragedia. Attese anche le autorità italiane per rendere omaggio a un altro connazionale rimasto vittima di attacchi terroristici. Perché nessuno ha dubbi che sia stato un raid: l’auto che l’ha travolto, mentre andava a cena con i suoi compagni di viaggio a Giaffa poche ore dopo essere sbarcato, è stata lanciata a tutta velocità dall’arabo-israeliano Yousef Abu Jaber per uccidere. Falciati anche altri sette turisti tra cui due italiani: uno di loro, il 39enne bergamasco Roberto Nicoli, è ancora ricoverato a Tel Aviv da dove dovrebbe essere dimesso nel fine settimana dopo aver subito un intervento chirurgico. I palestinesi «hanno celebrato l’uccisione del cittadino italiano Alessandro Parini», ha denunciato su twitter il premier Benyamin Netanyahu accludendo un video con i festeggiamenti dopo l’attentato. «Immagini deplorevoli e disgustose che spero vengano condannate da tutti, nessuno escluso», ha commentato il vicepremier Matteo Salvini.

