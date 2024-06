Oggi a partire dalle 16 nell'aula consiliare si riunisce l’Assemblea civica. All’ordine del giorno della riunione la proposta di modifica al regolamento edilizio, l’approvazione delle tariffa Tari per l’anno in corso ma anche l‘approvazione del protocollo d'intesa per la costituzione del Coordinamento pedagogico territoriale che vede il Municipio di Mogoro capofila del progetto. ( s. c. )

