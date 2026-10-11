Oggi in campo la Primavera 

È stata una lunga sosta anche nel campionato Primavera 1. E il Cagliari Under 20 torna in campo a distanza di tre settimane dall’ultima partita ufficiale: si riparte oggi alle 15, dall’incrocio con il Monza davanti al tifo di Asseminello.

Dopo il primo mese di stagione, il gruppo guidato da Alberto Gallego ha racimolato 7 punti in cinque giornate. Discreto riassunto di un’identità da costruire, anche rischiando, e di un andamento per ora oscillante. Dopo la convincente apertura sul campo della neopromossa AlbinoLeffe, era arrivata la doppietta casalinga: sconfitta 1-3 nel derby cromatico con il Bologna, e vittoria 2-1 contro il Sassuolo. A ridosso della pausa, poi, il rischio di uno schiaffone umorale con quella sconfitta 6-1 in casa dell’Inter in un pomeriggio che poteva mettere un po’ di angoscia. E che invece ha fruttato la buona reazione nel weekend della quinta giornata.

Il percorso dei ragazzi rossoblù continua riprendendo i discorsi da quel pareggio in casa dei vice campioni di categoria del Parma, un 2-2 andando avanti due volte che quasi sapeva di rammarico. Nel mezzo i rossoblù hanno osservato l’esplosione di Sugamele, senza gol nelle ultime due, dopo un avvio dominante con 4 reti nelle prime 3 giornate. E, durante il buco di campionato, hanno festeggiato per i minuti di Samuele Piro e Demi Akarakiri nella trasferta spagnola della prima squadra. Oggi contro il Monza, invece, sarà ancora assente Marton Prettenhoffer insieme a Carlo Giulini tra gli indisponibili. (m.re.)

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