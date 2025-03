Oggi in campo. Fiato sospeso per Obert 

Da oggi si fa sul serio ad Asseminello dove, dopo due giorni di riposo, riprende la preparazione del Cagliari in vista del match di domenica alla Domus contro il Monza. Sotto osservazione Obert, rientrato in anticipo dal ritiro della nazionale slovacca per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Da chiarire anche le condizioni di Coman, Luvumbo e Zappa. L’allenatore Nicola spera di recuperarli tutti e tre per la sfida con i brianzoli.

I nazionali

L’appuntamento è per il primo pomeriggio. Assenti giustificati Mina e i due portieri Sherri e Iliev ancora impegnati con le rispettive nazionali. Hanno concluso ieri gli impegni extra campionato Prati e Marin, attesi oggi nell’Isola. Anche se dovessero fare in tempo a presentarsi nel centro sportivo rossoblù, si limiterebbero comunque a svolgere un allenamento defaticante per poi ricominciare ad alzare il ritmo da domani.

Scalpitano

È arrivato il momento di accelerare anche per Luvumbo, Coman e Zappa. O almeno di provarci, dopo una settimana gestita in modo quasi chirurgico dallo staff medico, e di conseguenza da quello tecnico. A partire da oggi, per loro ogni giorno può essere quello giusto per aggregarsi al gruppo. (f.g.)

