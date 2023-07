Oggi in Aula tornano gli ospedali e il collegato 

Riprende l’esame delle mozioni sugli ospedali. L’Aula si riunisce oggi alle 17 per la discussione generale dei sei documenti presentati dalle opposizioni (due) e dalla maggioranza (quattro). Sarà un dibattito acceso perché Forza Italia ha chiesto in modo chiaro che sia rivista la delibera di Giunta del 1° giugno per l’attuazione dello studio di fattibilità per la realizzazione di quattro nuovi presidi nell’Isola. «La delibera va integrata», aveva sottolineato la consigliera azzurra Alessandra Zedda all’ultima seduta, «intanto perché la competenza in materia di rete ospedaliera è del Consiglio regionale, poi perché non ha copertura finanziaria e non prevede interventi urgenti sulle manutenzioni necessarie (ordinarie e straordinarie) negli ospedali esistenti. Insomma, sarebbe il caso di aggiustare il tiro perché non possiamo pensare di realizzare nuovi ospedali in tre anni». Non hanno parlato di delibera da rivedere, e tuttavia ne contestano alcune parti, i primi firmatari delle altre tre mozioni di maggioranza: Michele Cossa (Riformatori), Fausto Piga (FdI) e Michele Ennas (Lega). Chiedono ovviamente la revoca i primi firmatari delle mozioni di opposizione, Cesare Moriconi (Pd) e Francesco Agus (Progressisti). L’ordine del giorno prevede, a seguire, il prosieguo dell’esame del Collegato alla Manovra finanziaria 2023.Per domani alle 15, compatibilmente con i lavori dell’Aula, è convocata la sesta commissione con all’odg l’audizione dell’assessore alla Sanità, Carlo Doria, sulla programmazione della specialistica medica e dell’assessore all’Istruzione Andrea Biancareddu sul piano triennale per lo sviluppo dello Sport.

