Oggi il via libera al bilancio da 665 milioni  

L’opposizione aveva garantito che non avrebbe messo i bastoni tra le ruote (zavorrando il documento economico di previsione con gli emendamenti). E così, oggi, dopo due settimane di discussione, il Consiglio comunale approverà il Bilancio 2023 da oltre 660 milioni di euro. L’accordo maggioranza-minoranza di due settimane fa (con l’obiettivo di “tirare le somme”, se ci saranno le risorse, con l’avanzo di bilancio) ha dato esito positivo, e questo spiega perché stavolta la discussione è filata via senza intoppi e non c’è stato lo scontro che la scorsa estate aveva “bloccato” le riunioni del Consiglio per oltre un mese. Non solo: il testo che sarà approvato nel pomeriggio conterrà anche quattro emendamenti dell’opposizione che spostano 55mila euro su alcuni capitoli di spesa che riguardano la salute dei ragazzi nelle scuole, trasporti pubblici e beni e servizi. Nel dettaglio, con quattro emendamenti dell’opposizione il Comune promuoverà visite cardiologiche gratuite ai bambini delle scuole elementari e medie, implementerà le corse del Ctm, nelle ore notturne e nei festivi e creerà un piccolo fondo (cinquemila euro) per l’attività delle Consulte comunali (disabili, stranieri e attività produttive). ( ma. mad. )

