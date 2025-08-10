Oggi il via alla festa per San Bartolomeo 

Al via oggi il cartellone di appuntamenti per i festeggiamenti in onore di San Bartolomeo. Si parte con un'intera giornata dedicata alla figura di San Bartolomeo organizzata da La Casa di Suoni e Racconti in occasione dell’inizio dei festeggiamenti civili.

Il programma

Oggi alle 20, nella chiesa di via Calamosca 6, è in programma lo storytelling “San Bartolomeo nel mondo, in Sardegna, a Cagliari” condotto dall’esperto Mauro Dadea e dal ricercatore storico Maurizio Pretta. A seguire, alle 20:30, andrà in scena lo spettacolo di parola e musica “Vieni e vedrai - NeoOratorio”, un racconto immaginifico scritto da Andrea Congia e interpretato dall’attore Antonio Luciano e dai musicisti Jonathan della Marianna (launeddas), Andrea Brundu (percussioni) e lo stesso Andrea Congia (chitarra classica/synth)

Partirà invece alle 19 il tour culturale (costo 10 euro) guidato a cura dell’Associazione culturale “Sardegna - L’Isola che Vorrei”, e condotto dalla guida turistica Fabio Brundu, in collaborazione con gli operatori culturali Maurizio Pretta e Mauro Dadea. Il percorso che partirà da via Calamosca (angolo con via Faro) condurrà i partecipanti alla scoperta del quartiere di San Bartolomeo e della sua chiesa, di Calamosca e del Colle di Sant’Elia.

La processione

I festeggiamenti religiosi per San Bartolomeo invece prenderanno il via il 18 agosto e avranno il momento clou con la grande processione del 23 agosto, quando la statua sarà portato in corteo sul carro a buoi accompagnata dai cavalieri e dai suonatori di launeddas.

