Oggi il via al Rally dei Nuraghi 

Semaforo verde per il 22esimo Rally dei Nuraghi e del Vermentino. Scatta oggi la gara valida come quinto round del Campionato Italiano Rally Terra, per la Coppa Rally di Zona 10 e per il Campionato regionale delegazione Sardegna Aci Sport. Al via anche il settimo Rally Vermentino Historicu, quinta prova del Campionato Italiano Rally Terra Storico e valido per il Campionato Regionale.

Sessanta gli equipaggi iscritti: 47 per il Moderno, 13 per lo Storico. Nel Moderno nove equipaggi sono a caccia di punti Cirt, a partire dal leader Tommaso Ciuffi che, con Pietro Cigni alle note (su Skoda Fabia Rs), vuole riscattare la sconfitta del 2024 arrivata nell’ultima speciale per soli 0”5. Stessa vettura per i detentori del titolo Alberto Battistolli e Simone Scattolin e per l’astro nascente Giovanni Trentin (azzurro di Aci Team Italia) navigato da Alessandro Franco. Tra le Rally2 c’è Paolo Diana, uomo immagine del Rally dei Nuraghi e del Vermentino, che ha parcheggiato la vettura storica per disputare la gara Moderna su una “quattro ruote motrici” con Daniele Conti alle note. Verifiche e consegne di targhe previste fino alle 11,30.

Nel frattempo si scalderanno i motori con la Qualifying Stage e lo Shakedown (2,58 km di sterrato) a Berchidda. Alle 14 cerimonia di partenza in piazza del Popolo seguita dai doppi passaggi sulla Tula-Erula (12,32 km, partenze alle 14,43 e alle 17,17) intervallati da un riordino a Erula alle 15,08. Dopo il secondo passaggio le auto si dirigeranno a Berchidda per l’assistenza (via del Vermentino alle 18,33). Dalle 19,15 riordino notturno al Campo Sportivo.



