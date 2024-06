Oggi il via al centro estivo gratuito per under 13 

Giochi e laboratori per trascorrere le vacanze dopo la chiusura delle scuole. Confermato anche quest’anno il campo estivo per i piccoli studenti quartesi che nel corso dell’ultimo anno scolastico abbiano frequentato le scuole elementari e medie in città. Attività organizzate e gestite dalla cooperativa Cemea - con il patrocinio del Comune - dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13,30, con proposte di giochi da tavolo, attività ludiche di movimento, laboratori di costruzione con legno, stoffa, argilla, carta e cartone.

Il Centro estivo, gratuito e organizzato per turni di due settimane - da oggi al 26 luglio - sarà ospitato nell’Istituto comprensivo Porcu – Satta, in via Palestrina 37, e nella scuola di via Is Pardinas, a Flumini. Nei giorni scorsi il Comune ha stanziato le risorse, 40mila euro. «Questo servizio rappresenta un supporto fondamentale, soprattutto per quelle famiglie che non hanno la possibilità di accedere ai centri estivi privati, che possono costare sino a 500 euro a settimana», commenta l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. «Con questo progetto, vogliamo garantire a tutti l'opportunità di partecipare ad attività educative e ricreative di qualità, senza alcun onere economico per le loro famiglie. Il nostro impegno», conclude, «è rivolto a costruire una città più inclusiva e solidale, dove nessuno venga lasciato indietro».

