Oggi il vertice con il sottosegretario 

«L’incontro ministeriale non sia interlocutorio: si trovi la giusta soluzione sull’energia per permettere ai lavoratori di scendere dalla ciminiera».

L’incontro

C’è molta attesa per il vertice che si terrà oggi, a partire dalle 10, in videoconferenza con la sottosegretaria del ministero per le Imprese e il Made in Italy Fausta Bergamotto. I segretari dei Chimici chiedono risposte concrete sul caro-energia. «I lavoratori, nonostante pioggia, vento e freddo hanno trascorso la seconda notte nella ciminiera e con forza e determinazione stanno affrontando la terza giornata di protesta che continuerà anche domani - si legge in una nota di Emanuele Madeddu (Filctem Cgil), Vincenzo Lai (Femca Cisl) e Pierluigi Loi (Uiltec Uil) - proprio per questo motivo seguiranno dalla ciminiera la riunione di domani. Un incontro che auspichiamo non sia solo interlocutorio ma risolutivo». Al Governo chiedono di utilizzare tutti gli strumenti per garantire alle attività produttive dell’Isola le stesse opportunità delle altre imprese. Per questa mattina è previsto un sit in davanti alla fabbrica durante il vertice. «Per sostenere la lotta dura ma determinata dei lavoratori chiediamo un’assunzione di responsabilità anche ai sindaci e ai rappresentanti delle istituzioni, oltre che agli imprenditori affinché domani siano presenti al sit-in che si svolgerà, per la durata dell’incontro ministeriale. Il cuore pulsante è lo stabilimento, per questo le organizzazioni sindacali seguiranno la riunione dalla fabbrica vicino ai lavoratori in lotta».

Il Comune

Intanto, a proposito dei piani di riconversione, ha suscitato polemiche la nota del Comune di Portoscuso che parla di un prezzo medio a megawattora per la Portovesme srl di 90 euro. «Pur senza pregiudizi nei confronti di nuove iniziative - si legge - non ci potrà essere nessun sostegno rispetto a ipotizzate future lavorazioni che non garantiscano la piena tutela dell’ambiente e della salute pubblica, così come non ci potrà essere nessun sostegno, neanche preliminare, a iniziative che non garantiscano la continuità produttiva e la tutela di tutti i lavoratori interessati diretti, indiretti e interinali». La nota ha suscitato diverse reazioni sindacali, oltre a quella della minoranza di Portoscuso che ne ha preso le distanze.