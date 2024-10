Oggi il test Genoa per la Primavera 

Trasferta in terra ligure per il Cagliari Primavera che oggi, alle ore 13, scende in campo allo Sciorba Stadium contro il Genoa. Una nuova giornata di campionato per i ragazzi di Fabio Pisacane che vede i suoi fronteggiarsi contro la quarta potenza del torneo.

I genoani hanno attualmente 14 punti totali, appena quattro in più rispetto ai cagliaritani, che però stazionano in quindicesima posizione. Una partita complicata dunque, ma non impossibile. I rossoblù conoscono il calibro del loro avversario, ma sono consapevoli del loro carattere. I precedenti in Primavera 1, giocati contro la formazione di Jacopo Sbravati, sono esattamente dieci con ben quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.

RIPRODUZIONE RISERVATA