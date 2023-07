Oggi il test con la Roma Primavera  

Inviato

Saint-Vincent. Primo test in montagna per il Cagliari, stasera contro la Primavera della Roma, il secondo stagionale dopo il “Trofeo Sardegna”. Testa e ritmo, ha chiesto ai suoi giocatori Claudio Ranieri che non è rimasto del tutto soddisfatto della gara con l’Olbia e considera le amichevoli fondamentali nel corso della preparazione al campionato. E per quanto non ci sia nulla in palio, non vuole certo sfigurare, considerati anche il suo cuore giallorosso e il valore dell’avversario (ha conquistato la Coppa Italia di categoria nella stagione appena conclusa). In teoria, potrebbe esserci spazio anche per l’uzbeko Shomurodov, arrivato ieri nel ritiro rossoblù.

Si alza l’asticella

Chi ha tempo non perda tempo. Ranieri si aspetta risposte concrete dal match di oggi e inizia a mettere pressione alla squadra. «A Olbia siamo stati campioni del mondo di passaggi all’indietro», ha detto ieri tra il serio e il faceto mentre collaudava un probabile undici, prima attraverso il 4-2-3-1 con Nandez in aggiunta sulla trequarti (l’uruguaiano si è comunque limitato a un lavoro tattico e contro la Roma non ci sarà) e poi col 4-3-3, modulo con cui probabilmente scenderà in campo a partire dalle 20 nello stadio “Perucca” di Saint-Vincent. Nel caso, con Radunovic in porta, Zappa, Dossena, Obert e Augello in difesa, Deiola in regia affiancato dalle due mezze ali Makoumbou e Sulemana e il tridente Oristanio-Pavoletti-Azzi in attacco. La posizione più avanzata dell’esterno brasiliano è una delle novità più intriganti in questa prima fase della preparazione, che poi è il suo habitat naturale. Sotto i riflettori, manco a dirlo, la coppia Makoumbou-Sulemana. Al Nespoli i due si erano alternati tra primo e secondo tempo, in Val d’Aosta si stanno evolvendo a braccetto, a prescindere dal sistema di gioco. Potrebbe entrare poi nella difesa tipo Augello, non proprio un dettaglio.

Rossoblù ai box

Oltre a Nandez, non saranno della partita Mancosu, Lapadula e Desogus (piscina e lavoro personalizzato per tutti e tre ieri) e ancora Capradossi (che, come l’ex Boca, sta svolgendo un lavoro atletico personalizzato e si allena con i compagni solo durante la fase tattica). Out pure Jankto, che si sta sottoponendo a una serie di controlli per valutare meglio il fastidio alla coscia sinistra accusato venerdì scorso a Olbia dopo un quarto d’ora scarso di gioco.

Il match di montagna sarà visibile sul canale YouTube del Cagliari. Anche la Roma Primavera (allenata da Federico Guidi) ha scelto Saint-Vincent per gettare le basi per la prossima stagione, ha iniziato la preparazione il 20 luglio e si allena proprio nello stadio “Perucca”. (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA