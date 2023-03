Oggi il sit-in alla rotatoria di Picuccia 

«La Olbia-Arzachena-Palau deve diventare una priorità nazionale e per questo noi ci rivolgiamo direttamente al governo in carica e lo facciamo scendendo in strada per protestare»: la segretaria della Cgil Gallura, Luisa Di Lorenzo, coordinatrice del Tavolo delle Associazioni, presenta in questo moto il sit-in di questa mattina nella rotatoria di Picuccia (Arzachena). Di Lorenzo, che guida tutte le sigle (sindacati e organizzazioni di categoria) del Tag, insieme ai sindaci del territorio ha deciso di dare un segnale chiaro allo Stato e alla Regione, nel tentativo di sbloccare i fondi destinati alla nuova Statale. Ancora Di Lorenzo: «Non abbiamo scelto a caso questa giornata per denunciare ancora una volta una delle grandi incompiute della Gallura. Sono in discussione a Roma interventi viari strategici a livello nazionale, si parla di utilizzo di fondi del Pnrr e di sblocco di cantieri. È il momento di dire al governo nazionale che la Olbia-Arzachena-Palau-Santa Teresa è una priorità non solo per la Sardegna e la Gallura». Oggi saranno presenti, tra gli altri, il segretario territoriale della Cisl, Mirko Idili, e il primo cittadino di Arzachena, Roberto Ragnedda, insieme ai sindaci interessati e ai rappresentanti di tutte più importanti organizzazioni di categoria.

