Oggi il secondo round: «Per noi lo scoglio più difficile» 

E oggi si riparte. Archiviata la prima prova di italiano - con tracce identiche per tutti gli studenti -, questa mattina i maturandi dovranno fare i conti con il secondo scritto, differente in base all’indirizzo di studi e forse lo scoglio più difficile stando a quanto raccontano.

Greco per il liceo classico, matematica allo scientifico, topografia, meccanica, macchine ed energia per alcuni istituti tecnici, trasformazione dei prodotti per gli studenti dell’Agrario, con un tempo a disposizione che va dalle 6 alle 8 ore, con alcune eccezioni. Anche in questo caso è il web a cercare di prevedere il futuro, con una serie di ipotesi sui possibili autori e sulle tracce. Di certo, allo stato attuale, c’è la lunga latitanza del Greco dal liceo classico: snobbato per la seconda prova dal 2018; un grande ritorno, che potrebbe portare con sè Lisia, assente da vent’anni, Luciano o Plutarco. Ma in tanti invocano Platone.

Al liceo Scientifico, stando ai sondaggi, potrebbe uscire una traccia di analisi matematica, geometria analitica e statistica. Sicuramente la paura è tanta, per la seconda prova più temuta anche dell’orale.

È quanto confidano gli studenti all’uscita delle scuole del capoluogo sardo, che dopo aver concluso la prima tappa della loro maturità non nascondono le preoccupazioni per oggi. Capita all’Eleonora d’Arborea, particolarmente affollato mezz’ora dopo le 13.

«Ho l'ansia e ho pianto», racconta Eleonora. «Mi preoccupa soprattutto la seconda prova, a noi tocca Scienze umane, che comprende tante materie, quindi è difficile immaginare cosa uscirà». Sicuramente avrà nella cover del cellulare la rosa benedetta consegnata dalla mamma: «Ci teneva tanto, spero funzioni».

Ma lo stato d'animo è pressoché identico in tutte le scuole, pronte, da questa mattina a riaccogliere i 12mila maturandi sardi. Quelli che hanno conosciuto il Covid durante il biennio e sono stati a lungo condannati alla didattica a distanza, e che dopo tre anni ne raccontano le conseguenze e confidano nella benevolenza dei professori.

