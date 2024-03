Oggi il rito solenne di S’Incontru 

Oggi anche in città si rinnova il suggestivo rito di S’Incontru. L’appuntamento è stamattina alle 11 in piazza San Giovanni.Durante il Venerdì santo Nuoro ha vissuto il rito di S’Iscravamentu partendo dalla Cattedrale verso via Efisio Tola, piazza San Giovanni, via Roma, via Sulis dove il Cristo si è fermato per una notte nella chiesa di Santa Croce. Il percorso è proseguito in via Onnis verso la parrocchia del Rosario, dimora per una sera della Vergine Addolorata. Questa mattina la Madonna e il Risorto si incontreranno in piazza San Giovanni, chiudendo il percorso in Cattedrale. Anche altre parrocchie si sono attivate. A San Giuseppe venerdì via Crucis dalla chiesa di San Giovanni Battista alla piazzetta della Madonna del Carmelo. Da San Domenico Savio il rito della “deposizione del Cristo in croce” con Maria Giovanna Cherchi (L’Addolorata), il tenore “Remunnu ’e Locu” e Antonello Ganadu (narratore). Processione e canti con il coro “Nugoro Amada” per le Grazie, e il Sacro Cuore con i giovani dell’oratorio e la corale “Priamo Gallisay”.

Sono giorni immersi nei luoghi della tradizione, anche per i musei aperti oggi e domani: Ceramica, Deleddiano, Etnografico (che fanno capo all’Isre), Man e Spazio Ilisso; quest’ultimo chiuso a Pasquetta.

