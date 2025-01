Oggi il rilascio di ostaggi israeliani e thailandesi 

Tel Aviv. Arbel Yehud, Agam Berger, Gadi Moses sono i tre cittadini israeliani che Hamas rilascerà oggi, insieme con cinque rapiti thailandesi che non facevano parte dell’accordo iniziale ma sono stati aggiunti dopo intense trattative. La tedesco-israeliana Arbel, essendo donna e civile, avrebbe dovuto essere rilasciata all’inizio della prima fase di 42 giorni ma è stata trattenuta a Gaza da una fazione della Jihad islamica palestinese di cui è prigioniera. La circostanza ha prodotto una crisi che avrebbe potuto determinare il crollo della tregua se le pressioni del Qatar su Hamas non avessero ottenuto il risultato. La lista con i nomi dei tre prigionieri nella Striscia da 481 giorni è arrivata in Israele nel pomeriggio di ieri insieme con i nomi di cinque immigrati thailandesi portati via dai terroristi il 7 ottobre mentre lavoravano nei kibbutz del sud.

In questi giorni frenetici di contatti tra Israele e Hamas attraverso i negoziatori, è arrivato in Israele l’inviato Usa per il Medio Oriente Steve Witkoff. In mattinata ha visitato il corridoio Netzarim a Gaza, presidiato dall’Idf, insieme con il ministro più vicino a Benyamin Netanyahu, Ron Dermer, dove ha voluto vedere «da vicino» il luogo in cui si trova la compagnia di sicurezza americana che controlla i veicoli palestinesi che si dirigono verso il nord della Striscia. Successivamente ha incontrato il premier israeliano, con i ministri della Difesa e degli Esteri Israel Katz e Gideon Sa’ar. Il colloquio, hanno riferito diverse fonti, riguarda l’accordo firmato a Doha, ma anche il futuro di Gaza. Witkoff, immobiliarista miliardario, potrebbe nutrire interessi nella ricostruzione della Striscia.

