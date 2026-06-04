Oggi il ricordo di monsignor Mario Piu 

Una serata per ricordare monsignor Mario Piu, sacerdote nato a Quartucciu che contribuì all’arrivo dei salesiani a Cagliari, ma che oggi rischia di essere dimenticato. Per questo motivo l’associazione “Impari po Imparai”, insieme a Renzo Mereu, ha organizzato per questa sera dalle 19.30, nella sala parrocchiale accanto alla chiesa di San Giorgio Martire, una tavola rotonda dedicata alla figura religiosa.

L’iniziativa sarà preceduta dalla messa delle 19. Ad aprire i lavori sarà il parroco don Elvio Puddu. Seguiranno gli interventi di Renzo Mereu, Angelo Spiga, don Angelo Manca della comunità salesiana di San Paolo e Gianfranco Murtas. «Abbiamo voluto promuovere questo incontro per tramandare la memoria di un uomo straordinario, oggi quasi dimenticato», spiega Angelo Spiga. «Monsignor Mario Piu, nacque a Quartucciu nel 1875 e dedicò la sua vita alla Chiesa. Il suo contributo è stato determinante per l’arrivo dei Salesiani a Cagliari». Parroco di Sant’Anna per quasi 50 anni, continuò le sue attività sino a tarda età, spegnendosi poco prima dei 100 anni. «La sua testimonianza di fede, il suo impegno e il legame profondo con Quartucciu rappresentano un patrimonio da custodire e soprattutto da tramandare. Per questo, invitiamo il Comune a valutare di intitolargli di una via o una piazza», conclude Spiga.



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