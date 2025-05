Oggi il Psg difende l’1-0 sull’Arsenal 

Oggi l’Inter scoprirà l’avversaria nella finale di Champions League in programma il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Alle 21 il Psg allenato da Luis Enrique difende in casa l’1-0 conquistato a Londra contro l’Arsenal. «Soffriremo sicuramente», ha sottolineato ieri in conferenza stampa il tecnico spagnolo, ex allenatore del Barcellona e della Nazionale iberica, «dobbiamo replicare la prestazione dell’andata all’Emirates per vincere. La partita sarà difficile ma abbiamo tanta qualità».I parigini recuperano Dembélé: «Si è allenato con il gruppo», ha confermato Luis Enrique, che ha anche elogiato l’ex napoletano Kvaratskhelia: «Volevamo prenderlo già una o due stagioni fa, lo conoscevamo bene. È giovane ma ha molta esperienza. Per un giocatore che cambia Paese e calcio è difficile, ma lui ha affrontato questo processo con grande apertura mentale. Le sue qualità sono superiori alla media, sono contento di quello che fa con e senza palla».

I Gunners però sono determinati: «Sappiamo cosa possiamo fare», ha detto il tecnico Arteta, «vogliamo fare la storia. Vincere i trofei significa essere al momento giusto nel posto giusto». E il leader Declan Rice ha aggiunto: «Siamo sicuri che possiamo fare qualcosa a Parigi, dobbiamo avere fiducia, abbiamo la forza del gruppo. Se siamo la migliore versione di noi stessi possiamo farcela».

RIPRODUZIONE RISERVATA