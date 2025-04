Oggi il primo round per l’Ossese e il Tempio 

Primo atto della semifinale playoff regionale di Eccellenza. Al “Walter Frau” di Ossi, va in scena oggi, con fischio d’inizio alle 16, la gara di andata tra Ossese e Tempio. Dirige l’incontro Vincenzo Melis di Ozieri con assistenti Giacomo Sanna e Alessandro Anedda di Cagliari. In palio la finalissima contro il Monastir in programma il prossimo 4 maggio. Se al termine della doppia sfida (la partita di ritorno, a campi invertiti, si giocherà il 27 aprile alle 16), i tempi regolamentari terminassero in parità si disputeranno i supplementari. Persistendo l’equilibrio passerà il turno il Tempio in virtù del miglior piazzamento nella sessione regolare.

In campionato

Durante il campionato, nella partita di andata a Tempio, a vincere (0-3) era stata l’Ossese mentre nel match di ritorno, a Ossi, si imposero (1-2) i galletti. La squadra di Mauro Giorico, tecnico vincente (nel palmares tre campionati di Eccellenza) ha chiuso la classifica con nove punti in più rispetto ai bianconeri, divario massimo affinché la sfida si potesse giocare (con dieci punti di distacco il Tempio sarebbe passato direttamente in semifinale). L’Ossese di Giacomo Demartis, che ha vinto la Coppa Italia regionale, ha pagato le fatiche, sia fisiche che mentali, nel periodo della fase della Coppa nazionale perdendo terreno. Ha però chiuso la stagione in forte crescita conquistando sedici punti nelle ultime sei partite. Gli ospiti sono reduci da tre vittorie consecutive. Entrambe le formazioni hanno partecipato ai playoff nella scorsa stagione. Spareggi vinti proprio dall’Ossese mentre i biancoblù furono eliminati al primo turno dal Villasimius. Un incontro, quello di oggi, aperto a qualsiasi risultato tra due grandi squadre, che si presentano al completo, costruite per vincere e con esperienza alle spalle. Si equivalgono.

RIPRODUZIONE RISERVATA