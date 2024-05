Oggi il primo abbraccio coi tifosi 

Doveva essere l'occasione per festeggiare la salvezza, sarà invece il primo giorno dei saluti a Claudio Ranieri, che ha deciso di lasciare il Cagliari dopo aver centrato la permanenza in Serie A. Dalle 16 porte aperte alla Domus per un allenamento davanti ai tifosi, seduta che precede la gara di domani sera (alle 20.45) contro la Fiorentina, ultima di una stagione speciale. I tifosi hanno già dato la loro risposta. I 4300 posti a disposizione in Curva nord per l'allenamento odierno (cancelli aperti alle 16, inizio della seduta alle 17) sono andati subito esauriti. Così come per la gara con la Fiorentina di domani sera, che farà registrare l'ennesimo sold out di una stagione che ha confermato indissolubile tra il Cagliari e la sua gente. Due appuntamenti che si trasformeranno in un lunghissimo abbraccio per Claudio Ranieri, ormai un pezzo di storia rossoblù.

L'omaggio inglese

E un applauso a Ranieri arriva anche dal tabloid inglese “The Guardian”, che celebra l'ultima impresa del tecnico romano alla guida del Cagliari, dove «hanno una storia tutta loro sull'uomo che tre decadi fa prese una squadra che, l'anno prima, si era salvata per un punto dalla retrocessione in quarta serie per centrare due promozioni e una salvezza».

«A Cagliari», prosegue il giornale, «lo considerano uno di loro, un sardo adottato». Il Guardian chiude così: «La città di Cagliari a gennaio ha perso il suo grande eroe, Gigi Riva. Ranieri non potrebbe mai sostituirlo nell'affetto dei tifosi, ma in questi giorni può avvicinarsi molto al secondo posto». ( al.m. )

