«Oggi “Il mondo” è qui a Porto Cervo» 

Il maltempo non fermerà Luigi Fontana. «Anche l’anno scorso a Porto Cervo c’era freddo, ma la scaletta è pronta. E anch’io», dice il cantante, pianista, compositore, arrangiatore e autore del libro “Il mondo che sarà” (2024), che ha nel titolo due hit del papà Jimmy, re della canzone anni ’60.

«Racconto mio padre e la mia vita anche accanto a mio padre», spiega Fontana, atteso oggi a Porto Cervo per l’evento che chiude la rassegna organizzata da Smeralda Holding, in collaborazione col Consorzio Costa Smeralda e le associazioni del territorio capitanate dall’APS Porto Cervo, nell’ambito del programma natalizio del Comune di Arzachena. «L’idea è stata di Vincenzo Mollica, ci ho messo un po’ per convincermi ma alla fine scriverlo è stato molto naturale», aggiunge il figlio d’arte, che si esibirà alle 19. Prima la Befana distribuirà dolci e caramelle ai b«mbini. Dopo, il pubblico potrà deliziare il palato con le degustazioni enogastronomiche.

Cosa non mancherà?

«A parte “Il mondo”, anche per omaggiare mio padre, “Volare” di Modugno, che segna la nascita della canzone leggera italiana, e Paoli, Paolo Conte, Battisti, Dalla e Baglioni, e i duetti con papà. Proporrò al pubblico arrangiamenti originali, com’è successo con “Almeno tu nell’universo” che ho cantato in finale a “The Voice Senior”».

Che esperienza è stata?

«Molto piacevole. Di tv ne ho fatto tanta, anche con papà, ma all’inizio, nonostante si trattasse di una prima serata su Rai 1, ero scettico. Poi l’anno scorso, quando Barbara Boncompagni, figlia, peraltro, di Gianni, che era amico del cuore di mio padre, mi chiamò per la terza volta, dato che gli impegni me lo concedevano ho accettato, e non mi sono pentito. Ho trovato una situazione tecnica strepitosa e molti amici tra i concorrenti».

In carriera ha scritto diverse colonne sonore per il cinema: un film che le sarebbe piaciuto accompagnare?

«Uno dei mie autori preferiti è Ennio Morricone, che è anche il mio padrino di battesimo, nonché uno dei collaboratori più stretti di mio padre con Carlo Pes, cagliaritano, chitarrista a cui mio padre si affidava ciecamente, e Lilli Greco, per cui non posso non pensare ai suoi film. Allo stesso modo Dave Grusing, che ha oltre 90 anni ed è un immenso pianista, arrangiatore e conduttore d’orchestra: mi vengono in mente “Sul lago dorato” e “Tootsie”, “Il campione” di Zeffirelli e “I Goonies”. Ma anche altri, come John Williams e Burt Bacharach, che la gente quasi non sa chi siano, un po’ come nel suo piccolo accade con mio padre>.

Cioè?

«Papà se n’è andato nel 2013: se vai in giro a chiedere alle persone se conoscono “Il mondo”, 98 su 100 ti dicono di sì, mentre se chiedi di chi era solo due rispondono Jimmy Fontana. Forse per la scarsa esposizione».

Adesso, spesso accade il contrario. Ma delle nuove leve a chi si affiderebbe?

«Qualche mese fa mi è venuta un’ispirazione inattesa, per cui ho creato dal nulla una canzone. Poi, prima ancora che presentassero la lista di Sanremo, sento Pinuccio Pirazzoli, musicista di riferimento di Carlo Conti, che mi dice che è strepitosa. A 62 anni non mi passa per la testa di farla io, e lì ho pensato a Diodato, un ragazzo nel quale vedo quella verità che non vedo in altri, con eccezioni come Samuele Bersani».

Se non avesse fatto il musicista?

«Mi sarei dato al tennis, al quale mi sono dedicato sfiorando il professionismo fino a 19 anni. A 5 i miei mi mandarono a lezione di piano, ma durò cinque giorni perché la maestra, intuendo la mia vocazione, mi levò subito lo strumento a favore dei solfeggi, e iniziò a non piacermi più. Così sono finito sul campo da tennis. Sono anche maestro federale, ma il richiamo della musica è stato troppo forte, e ora sono qui».

