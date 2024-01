Oggi il Latte Dolce ospita il Budoni Domani Uri-Cos  

Ferma dal 20 dicembre, la Serie D riprende il suo cammino oggi e domani con l’avvio del girone di ritorno. In programma subito due derby importantissimi per la classifica. Oggi alle 14,30 è in programma Latte Dolce-Budoni. Alla stessa ora, domani il calendario propone Atletico Uri-Cos. Due partite con punti pesanti in palio.

Oggi a Sassari il Latte Dolce deve vincere per non restare invischiato nella lotta per la salvezza. Il Budoni deve fare risultato per uscire invece dalla zona playout, dove è finito dopo la lunga striscia di cinque partite senza vittorie, con tre sconfitte e due pareggi. Neppure l’arrivo di un allenatore esperto come Marco Petrone, tornato in Sardegna dopo diversi anni, è finora servito a raddrizzare la situazione, dopo l’esonero di un tecnico altrettanto esperto come Raffaele Cerbone. Il Budoni nelle ultime settimane è corso ai ripari rivoluzionando la squadra con una pioggia di arrivi e con qualche partenza. Sono arrivati Marinacci, D’Amico, Basualdo, Ammirati, Barboza, Toschic, Levech, Zoppi, Idoyaga. Qualcosa l’ha cambiata anche il Latte Dolce, con l'ingaggio del centravanti Ador Gjuci e del centrocampista Lorenzo Orlando. Oggi il Budoni è terzultimo con 15 punti (gli stessi dell’Anzio), con 2 lunghezze di vantaggio sulla penultima Boreale e 4 sul Gladiator, ultimo della classe. Sta meglio il Latte Dolce, al limite della zona rossa con 20 punti. Due in più del Flaminia, uno sul Trastevere. Un po’ più sù, ecco l’Atletico Uri, a 21 punti, oggi in salvo.

L’altro match

Domani, sempre alla 14,30, l’Uri di Massimiliano Paba gioca in casa il derby della Cos. Due formazioni che devono far punti per motivi opposti: l’Uri per non scivolare nei playout, la Cos per mantenere il secondo posto (in chiave playoff). La squadra di Francesco Loi vanta un solo punto di vantaggio sulla Romana, risalita con prepotenza nelle ultime settimane proprio in concomitanza del momento no degli ogliastrini battuti dalla stessa Romana in casa e dal Cassino in trasferta. L’Atletico Uri si è rafforzato con l’ingaggio dell’attaccante d’Ottavi, la Cos con i tesseramenti dell’attaccante Santoro e del trequartista Megaro.