Oggi il gran finale  per San Sisinnio 

Identità e appartenenza: Villacidro e San Sisinnio. Oggi si chiude con successo Sa festa Manna della cittadina capoluogo: quattro giornate, tra il verde della campagna, nella chiesetta dedicata al Martire, e il centro abitato, migliaia di fedeli e visitatori per una delle manifestazioni religiose più suggestive della Sardegna, inserita nel cartellone della tradizione identitaria regionale. Edizione destinata a rimanere nella memoria storica. Soddisfatto il sindaco, Federico Sollai: «È la dimostrazione di un risultato straordinario che si ottiene quando una comunità lavora unita: istituzioni, mondo associativo, volontariato, cittadini. Insieme continueremo a sostenerla con convinzione, perché è il nostro simbolo più autentico, un patrimonio di fede, cultura e tradizioni che vogliamo custodire e consegnare, ancora più forte, alle future generazioni». Il momento clou con la solenne processione della reliquia del Santo al rientro nella chiesa di Santa Barbara: un percorso capace di unire fede, tradizione, cultura e partecipazione popolare. Impreziosito dai gruppi folk, dalla banda musicale, de Is Custodis de Santu Sisinni, dalla Confraternita, cavalieri, carabinieri a cavallo e militari in alta uniforme, oltre alla presenza di sindaci e amministratori locali e del Consiglio regionale. «Il merito del successo», conclude Sollai, «appartiene a coloro che hanno lavorato per la buona riuscita, dal comitato, motore della ricorrenza, ai rappresentanti delle istituzioni, ai volontari, ai sacerdoti, ai cavalieri. Grazie anche a chi ha solo partecipato: l’abbraccio corale a San Sisinnio è di tutta Villacidro».

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