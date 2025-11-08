Oggi il Giubileo dei migranti e dei missionari: prima il pellegrinaggio, poi la messa con Baturi 

Importante appuntamento di fede oggi a Bonaria. L’arcivescovo Giuseppe Baturi celebrerà infatti il Giubileo diocesano dei Migranti e del mondo Missionario dal titolo “Messaggeri di speranza”. Il pellegrinaggio partirà alle 16,30 ai piedi della scalinata di Bonaria per poi raggiungere la Basilica dove sarà celebrata la messa alle 17,30. Presenti sia missionari che migranti, che condivideranno le loro esperienze di vita. L’incontro rappresenta un’occasione per vivere insieme il cammino giubilare, riconoscendo nel migrante e nel missionario due volti della speranza cristiana che attraversa confini e culture.

