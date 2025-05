Oggi il Giro d’Italia sale sulle Dolomiti 

A cinque tappe (più la passerella di Roma) alla destinazione finale: il Giro d'Italia si appresta a vivere la terza settimana e le vette più ripide. Su quelle salite gli inseguitori si giocheranno le ultime chance di spezzare il sogno del giovane e talentuoso Isaac Del Toro, primo messicano a indossare la maglia di leader in un grande Giro. Il 21enne rappresentate della Uae mantiene saldamente la testa della classifica generale dalla nona frazione, quella arrivata in piazza del Campo, a Siena. Riuscirà a conservare la casacca rosa in alta montagna - dal Mortirolo e il Colle delle Finestre -, o pagherà dazio all'inesperienza? Da valutare le strategie della sua squadra, che ha lo spagnolo Juan Ayuso in zona podio (terzo a 1'26”). E ci sarà uno scatto d'orgoglio di Primoz Roglic, precipitato a -3'53" dopo aver vestito la rosa per due soli giorni? Lo sloveno é al momento il grande sconfitto del Giro 108. Caduto prima sugli sterrati senesi, poi nella ricognizione della crono di Lucca, non è più riuscito a ritrovarsi. Curiosità anche per Damiano Caruso, sesto a 2'55", e Antonio Tiberi, settimo 3'02”, i migliori italiani. In agguato i sudamericani Richard Carapaz ed Egan Bernal, ma anche il britannico Simon Yates (2° a 1'20”). Dopo il riposo si riparte col tappone di 203 km, Piazzola sul Brenta-San Valentino (Brentonico): 4 gmp e arrivo in salita.

