VaiOnline
Tokyo.
08 febbraio 2026 alle 00:13

Oggi il Giappone al voto, Takaichi punta al cappotto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tokyo. La premier Sanae Takaichi affida il futuro del Partito Liberal-democratico (Ldp) alla propria popolarità personale alle elezioni anticipate di oggi. Secondo le ultime proiezioni, la coalizione di governo formata con il Partito dell'innovazione giapponese (Ishin) sarebbe avviata a riconquistare la maggioranza assoluta, aggiungendo fino a 70 seggi agli attuali 233 che gli alleati controllano sui 465 della Camera bassa. A poco più di tre mesi dalla sua elezione, Takaichi registra tassi di gradimento tra il 60 e il 70 per cento, anche grazie alla sua capacità di prendere le distanze dall’immagine di un partito “immobile”, appesantito negli anni da scandali su fondi politici e dirigenti senza carisma. La leader ultraconservatrice ha puntato su una comunicazione diretta e innovativa, soprattutto online: dai selfie con i leader stranieri alle apparizioni diventate virali sui social; una strategia che le ha garantito un appeal inedito tra i giovani, tradizionalmente poco interessati alla politica. Un rafforzamento le consentirebbe alla premier di consolidare la sua agenda: dalla revisione costituzionale dell’articolo 9 - la clausola pacifista che limita l’uso delle forze armate - al potenziamento delle capacità militari offensive, oltre a misure più stringenti sull’immigrazione (tema tornato improvvisamente più attuale nel dibattito politico). Delicato il fronte della diplomazia estera, in particolare i rapporti con la Cina. Le dichiarazioni rilasciate a novembre su un possibile intervento militare giapponese in caso di un’azione di Pechino contro Taiwan hanno contribuito a un inasprimento delle relazioni tra i due Paesi, con ritorsioni cinesi che rischiano di aggravare le difficoltà economiche giapponesi. Ma l’opposizione è frammentata: l’alleanza centrista tra il Partito Democratico-costituzionale e Komeito fatica a capitalizzare il malcontento, mentre il partito di estrema destra Sanseito guadagna terreno soprattutto sul tema dell'immigrazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la protesta

Nell’Isola merci più care per i costi di trasporto: «Intervenga il Governo»

Mobilitazione dei Riformatori Sardi: pronta una lettera-appello a Salvini 
Riccardo Spignesi
Intervista su Videolina con il docente di Ingegneria elettrica

I blackout nell’Isola? La rete di distribuzione non è più all’altezza

Alfonso Damiano: servono più fondi ma anche risorse umane formate 
Nicola Scano
emergenza nei campi

Il triangolo dei carciofi finisce sott’acqua: «E continua a piovere»

A Samassi, Serramanna e Villasor metà raccolto è già compromesso 
Luigi Almiento
Storie

Imparano e tornano i ragazzi di Barbagia adottati dall’Europa

Il progetto coinvolge Seulo, Esterzili, Sadali, Seui e Ussassai 
Tonio Pillonca
la novità

Caveau e portavalori, sarà l’Antimafia a indagare sugli assalti

La svolta nel Decreto sicurezza su proposta dei magistrati sardi 
Francesco Pinna
Giustizia

Referendum, la data non si tocca

Consiglio dei ministri d’urgenza in videochiamata. FdI contro i giudici «ex Pd» 
Alta tensione

Treni in tilt, scontri a Milano

Sabotate le linee ferroviarie a Bologna: ritardi e cancellazioni in mezza Italia 