Oggi il Giappone al voto, Takaichi punta al cappotto 

Tokyo. La premier Sanae Takaichi affida il futuro del Partito Liberal-democratico (Ldp) alla propria popolarità personale alle elezioni anticipate di oggi. Secondo le ultime proiezioni, la coalizione di governo formata con il Partito dell'innovazione giapponese (Ishin) sarebbe avviata a riconquistare la maggioranza assoluta, aggiungendo fino a 70 seggi agli attuali 233 che gli alleati controllano sui 465 della Camera bassa. A poco più di tre mesi dalla sua elezione, Takaichi registra tassi di gradimento tra il 60 e il 70 per cento, anche grazie alla sua capacità di prendere le distanze dall’immagine di un partito “immobile”, appesantito negli anni da scandali su fondi politici e dirigenti senza carisma. La leader ultraconservatrice ha puntato su una comunicazione diretta e innovativa, soprattutto online: dai selfie con i leader stranieri alle apparizioni diventate virali sui social; una strategia che le ha garantito un appeal inedito tra i giovani, tradizionalmente poco interessati alla politica. Un rafforzamento le consentirebbe alla premier di consolidare la sua agenda: dalla revisione costituzionale dell’articolo 9 - la clausola pacifista che limita l’uso delle forze armate - al potenziamento delle capacità militari offensive, oltre a misure più stringenti sull’immigrazione (tema tornato improvvisamente più attuale nel dibattito politico). Delicato il fronte della diplomazia estera, in particolare i rapporti con la Cina. Le dichiarazioni rilasciate a novembre su un possibile intervento militare giapponese in caso di un’azione di Pechino contro Taiwan hanno contribuito a un inasprimento delle relazioni tra i due Paesi, con ritorsioni cinesi che rischiano di aggravare le difficoltà economiche giapponesi. Ma l’opposizione è frammentata: l’alleanza centrista tra il Partito Democratico-costituzionale e Komeito fatica a capitalizzare il malcontento, mentre il partito di estrema destra Sanseito guadagna terreno soprattutto sul tema dell'immigrazione.

