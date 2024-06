Oggi il funerale dell’uomo deceduto nell’incidente 

Si svolgerà oggi, alle 15, il funerale di Alessandro Valdes, l’ingegnere cinquantenne di Carbonia, deceduto la scorsa settimana nell’incidente accaduto sul ponte all’ingresso di Sant’Antioco.

La celebrazione del rito funebre si terrà nella chiesa di Nostra Signora di Bonaria a Sant’Antioco. La famiglia infatti ha origini lagunari e le sue ceneri saranno deposte proprio nella tomba dei Valdes nel cimitero comunale. Lo stesso cimitero dove la salma era stata portata a seguito dell’incidente stradale per quello che inizialmente appariva un rito consueto, ovvero l’accertamento ufficiale delle cause della morte. Invece, il giorno successivo, è stato trasportato al Cto di Iglesias dove, solamente ieri, a seguito di sollecitazioni e proteste della famiglia, ha avuto luogo l’autopsia. Dell’esame autoptico svolto nella camera mortuaria del nosocomio iglesiente, al momento, non trapela nulla. Il referto sarà consegnato nei prossimi giorni

Oggi il funerale, corpore presenti, con le scuse dell'azienda sanitaria locale per il ritardo accumulato prima dell'autopsia. Per l’estremo saluto, è prevista la partecipazione di tanti amici e colleghi di Alessandro Valdes. In tanti, in questi giorni continuavano a domandarsi quando avrebbero avuto luogo le esequie. Dopo la celebrazione della messa, il feretro sarà accompagnato in cimitero dai tanti amici provenienti non solo dal Sulcis ma anche da Selargius, dove si era trasferito dopo le nozze.

